Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sumqayıt" NTD kollektivini məğlub edib
Komanda
- 02 oktyabr, 2026
- 20:38
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Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında NTD ilə qarşılaşan "Sumqayıt" 111:94 hesablı qələbəyə sevinib.
Xatırladaq ki, mövsümün ilk oyununda "Sabah" "LANDAU Lions"u məğlub edib - 84:74.
Digər qarşılaşmalar 3 və 4 oktyabrda keçiriləcək. "Naxçıvan" - "Neftçi" görüşü Bakı təmsilçisinin FIBA Avropa Kubokunda iştirakına görə təxirə salınıb
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