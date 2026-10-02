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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sumqayıt" NTD kollektivini məğlub edib

    Komanda
    • 02 oktyabr, 2026
    • 20:38
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sumqayıt NTD kollektivini məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında NTD ilə qarşılaşan "Sumqayıt" 111:94 hesablı qələbəyə sevinib.

    Xatırladaq ki, mövsümün ilk oyununda "Sabah" "LANDAU Lions"u məğlub edib - 84:74.

    Digər qarşılaşmalar 3 və 4 oktyabrda keçiriləcək. "Naxçıvan" - "Neftçi" görüşü Bakı təmsilçisinin FIBA Avropa Kubokunda iştirakına görə təxirə salınıb

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sumqayıt BK NTD BK
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