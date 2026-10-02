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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Naxçıvanda avtomobilin vurduğu piyada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 21:30
    Naxçıvanda avtomobilin vurduğu piyada ölüb - YENİLƏNİB

    Naxçıvanda avtomobilin vurduğu piyada ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Hyundai" markalı avtomobilin vurduğu 1957-ci il təvəllüdlü Nağıyev Nağı Mahmud oğlu xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Naxçıvanda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan şəhərinin Nizami küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Hyundai" markalı avtomobil yolu keçən 1957-ci il təvəllüdlü Nağıyev Nağı Mahmud oğlunu vurub.

    Xəsarət alan şəxs Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Naxçıvan Muxtar Respublikası
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