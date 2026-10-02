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    Пешеход, получивший тяжелые травмы в ДТП в Нахчыване, скончался - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 02 октября, 2026
    • 21:55
    Пешеход, получивший тяжелые травмы в ДТП в Нахчыване, скончался - ОБНОВЛЕНО

    Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Нахчыване 69-летний Наги Нагиев скончался.

    Как сообщает местное бюро Report, мужчину доставили в тяжелом состоянии доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    Расследование по факту продолжается.

    В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжело пострадал пешеход.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Hyundai сбил переходившего дорогу Нагиева Наги Махмуд оглу (1957 г.р.).

    Пострадавшего госпитализировали в Нахчыванскую республиканскую больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

    На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Нахчыванская Автономная Республика
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