Пешеход, получивший тяжелые травмы в ДТП в Нахчыване, скончался - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 02 октября, 2026
- 21:55
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Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Нахчыване 69-летний Наги Нагиев скончался.
Как сообщает местное бюро Report, мужчину доставили в тяжелом состоянии доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Расследование по факту продолжается.
В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжело пострадал пешеход.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Hyundai сбил переходившего дорогу Нагиева Наги Махмуд оглу (1957 г.р.).
Пострадавшего госпитализировали в Нахчыванскую республиканскую больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.
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