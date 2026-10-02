Пешеход, получивший тяжелые травмы в ДТП в Нахчыване, скончался - ОБНОВЛЕНО

Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Нахчыване 69-летний Наги Нагиев скончался.

Как сообщает местное бюро Report, мужчину доставили в тяжелом состоянии доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Расследование по факту продолжается.

21:03

В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжело пострадал пешеход.

Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Hyundai сбил переходившего дорогу Нагиева Наги Махмуд оглу (1957 г.р.).

Пострадавшего госпитализировали в Нахчыванскую республиканскую больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.