Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənəcək
İnfrastruktur
- 02 oktyabr, 2026
- 16:05
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Noyabrın 1-dən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə hərəkət cədvəli yenilənəcək.
Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.
Məlumata əsasən, əlavə səhər reysləri ilə gündəlik reys sayı 2-dən 4-ə çatdırılacaq.
"Əlavə reyslərə biletlər bu gündən satışdadır", - ADY-dən qeyd edilib.
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