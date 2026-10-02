İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənəcək

    İnfrastruktur
    • 02 oktyabr, 2026
    • 16:05
    Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənəcək

    Noyabrın 1-dən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə hərəkət cədvəli yenilənəcək.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.

    Məlumata əsasən, əlavə səhər reysləri ilə gündəlik reys sayı 2-dən 4-ə çatdırılacaq.

    "Əlavə reyslərə biletlər bu gündən satışdadır", - ADY-dən qeyd edilib.

    Sərnişindaşıma Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
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