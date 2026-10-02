İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Tamerlan Əzizov: "ATP reytinq xallarını qazanmağım Azərbaycan tennisi adına tarixi andır"

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2026
    • 16:04
    Tamerlan Əzizov: ATP reytinq xallarını qazanmağım Azərbaycan tennisi adına tarixi andır

    Tamerlan Əzizovun ATP reytinq xallarını həm fərdi, həm də cütlüklər kateqoriyasında qazanması Azərbaycan tennisi adına tarixi andır.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, bu kateqoriyada reytinqdə yer alan ilk azərbaycanlı tennisçi olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Mənim üçün bu uğur sadəcə şəxsi karyeramın növbəti mərhələsi deyil, həm də Azərbaycan tennisi adına tarixi andır. Hazırda həm fərdi, həm də cütlüklər üzrə ATP reytinqində yer alan yeganə Azərbaycan tennisçisi olmaq mənə həm böyük motivasiya verir, həm də üzərimdə böyük bir məsuliyyətdir".

    T.Əzizov qarşıdakı hədəflərindən də söz açıb:

    "Bu nöqtə mənim üçün son deyil, sadəcə başlanğıcdır. Məqsədim bu xalların sayını artırmaq, ATP reytinqində daha yüksək pillələrə qalxmaq və beynəlxalq arenalarda Azərbaycan bayrağını daha uca yerlərdə dalğalandırmaqdır".

    O, hərtərəfli dəstəyə görə Azərbaycan Tennis və Padel Federasiyasına təşəkkür edib.

    Tamerlan Əzizov ATP reytinqi Azərbaycan Tennis və Padel Federasiyası
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:34

    Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

    Futbol
    16:34
    Foto

    Moldova Azərbaycan şirkətlərinin Aİ bazarına çıxışına dəstək verə bilər

    Energetika
    16:29

    Bosniya və Herseqovinanın XİN rəhbəri ölkənin Belqraddakı konsulluq fəaliyyətini bloklayıb

    Digər ölkələr
    16:29

    Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    16:28

    Vüqar Əhmədov Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    16:24

    Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

    Daxili siyasət
    16:18

    Ağdam Sənaye Parkında yağ istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    16:11

    Səfir: Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının ilk iclası yaxın vaxtlarda keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:11

    Bakıda keçirilən "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri başa çatıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti