В японской Окинаве произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 09:40
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Окинава.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства.
Эпицентр землетрясения находился в районе отдаленного острова Йонагуни, а очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Yaponiyada 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Magnitude 6.0 earthquake strikes Japan's Okinawa Prefecture
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