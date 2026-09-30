В японской Окинаве произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Окинава.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства.

Эпицентр землетрясения находился в районе отдаленного острова Йонагуни, а очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.