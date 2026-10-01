Nəriman Axundzadənin qol vurduğu matçda Azərbaycanın U-21 millisi Şotlandiyaya məğlub olub
Futbol
- 01 oktyabr, 2026
- 00:24
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21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, səfərdə Şotlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə üz-üzə gələn Rəşad Eyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 2:5 hesabı ilə uduzub.
Kilmarnok şəhərində baş tutan matçda yığmamızın qollarını Nəriman Axundzadə (21) və Raul Məmmədov (70) vurublar.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi 9 oyundan sonra 7 xalla beşinci, meydan sahibləri 14 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Молодежная сборная Азербайджана крупно проиграла Шотландии на выезде
Azerbaijan U-21 suffer defeat to Scotland in Euro qualifier
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