İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Nəriman Axundzadənin qol vurduğu matçda Azərbaycanın U-21 millisi Şotlandiyaya məğlub olub

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 00:24
    Nəriman Axundzadənin qol vurduğu matçda Azərbaycanın U-21 millisi Şotlandiyaya məğlub olub

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, səfərdə Şotlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə üz-üzə gələn Rəşad Eyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 2:5 hesabı ilə uduzub.

    Kilmarnok şəhərində baş tutan matçda yığmamızın qollarını Nəriman Axundzadə (21) və Raul Məmmədov (70) vurublar.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi 9 oyundan sonra 7 xalla beşinci, meydan sahibləri 14 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Azərbaycan U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Nəriman Axundzadə Rəşad Eyubov
    Молодежная сборная Азербайджана крупно проиграла Шотландии на выезде
    Azerbaijan U-21 suffer defeat to Scotland in Euro qualifier
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti