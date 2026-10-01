Молодежная сборная Азербайджана крупно проиграла Шотландии на выезде
Футбол
- 01 октября, 2026
- 00:28
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Сборная Азербайджана по футболу U21 проиграла команде Шотландии в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы.
Как сообщает Report, встреча на "Регби Парк" в Килмарноке завершилась со счетом 5:2.
Голы азербайджанской сборной забили Нариман Ахундзаде (21) и Рауль Мамедов (70).
Напомним, что команда Азербайджана после 9 игр расположилась на пятом месте с 7 очками, у шотландцев в активе 14 баллов и третья строчка в группе.
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