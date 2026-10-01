Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Молодежная сборная Азербайджана крупно проиграла Шотландии на выезде

    Футбол
    • 01 октября, 2026
    • 00:28
    Молодежная сборная Азербайджана крупно проиграла Шотландии на выезде

    Сборная Азербайджана по футболу U21 проиграла команде Шотландии в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, встреча на "Регби Парк" в Килмарноке завершилась со счетом 5:2.

    Голы азербайджанской сборной забили Нариман Ахундзаде (21) и Рауль Мамедов (70).

    Напомним, что команда Азербайджана после 9 игр расположилась на пятом месте с 7 очками, у шотландцев в активе 14 баллов и третья строчка в группе.

    Чемпионат Европы по футболу Сборная Азербайджана по футболу
    Nəriman Axundzadənin qol vurduğu matçda Azərbaycanın U-21 millisi Şotlandiyaya məğlub olub
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:38

    O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

    Футбол
    01:20

    При нападении на автобус в Сирии погибли семь человек

    Другие страны
    00:52

    Число отравившихся на свадьбе в Кюрдамире превысило 50 - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    00:37

    Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS

    Другие страны
    00:28

    Молодежная сборная Азербайджана крупно проиграла Шотландии на выезде

    Футбол
    00:02

    Marca: Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии

    Футбол
    23:48

    В ходе протестов во Франции пострадали более 200 человек

    Другие страны
    23:40

    В Совбезе Турции обсудили меры против угроз национальной безопасности

    В регионе
    23:36

    При сходе лавины в Непале погибли семь человек

    Другие страны
    Лента новостей