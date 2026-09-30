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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Zimbabvedə helikopter qəzasında 6 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 23:30
    Zimbabvedə helikopter qəzasında 6 nəfər ölüb

    Zimbabvenin Marondera şəhəri ətrafında helikopter qəzasında 6 nəfər ölüb.

    "Report" "New Zimbabwe" portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Zimbabvenin İnformasiya və Yayım Xidmətləri Nazirliyinin katibi Nik Manqvana bildirib.

    Onun sözlərinə görə, helikopterin göyərtəsində tanınmış biznesmen Viknell Çivayo, eləcə də 3 sərnişin və 2 pilot olub.

    Yerli polis helikopterin göyərtəsində olan hər kəsin öldüyü təsdiqləyib.

    Aviaqəzanın səbəbləri araşdırılır.

    Helikopter Aviaqəza Zimbabve
    При крушении вертолета в Зимбабве погибли шесть человек
    Six killed in helicopter crash in Zimbabwe
    MiniBoss
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