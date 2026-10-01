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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Muxtar Babayev Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 19:31
    Muxtar Babayev Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katsuya Vatanabe ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə M. Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katsuya Vatanabe ilə görüşməkdən məmnun oldum. Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə, həmçinin iqlim və ətraf mühit məsələləri üzrə əməkdaşlığımıza verdiyi töhfələrə görə minnətdarlığımı bildirdim", - o qeyd edib.

    M. Babayev K. Vatanabeyə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb və diplomatik karyerasının növbəti mərhələsi üçün ən xoş arzularını ifadə edib.

    Muxtar Babayev Katsuya Vatanabe Azərbaycan-Yaponiya əlaqələri
    Мухтар Бабаев поблагодарил посла Японии за вклад в развитие сотрудничества
    Mukhtar Babayev meets Japanese Ambassador to Azerbaijan Katsuya Watanabe
    MiniBoss
    MiniBoss

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