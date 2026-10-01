Мухтар Бабаев поблагодарил посла Японии за вклад в развитие сотрудничества
- 01 октября, 2026
- 19:42
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Представитель президента по вопросам климата Мухтар Бабаев встретился с послом Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.
Как сообщает Report, об этом Бабаев написал в соцсети X.
"Был рад встретиться с послом Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ. Выразил благодарность за его вклад в укрепление азербайджано-японских отношений, а также в наше сотрудничество по вопросам климата и окружающей среды", - написал он.
Бабаев пожелал Ватанабэ успехов в дальнейшей деятельности и удачи в дипломатической карьере.
Please to meet with Katsuya Watanabe, Ambassador of Japan to Azerbaijan.— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) October 1, 2026
Expressed appreciation for his contribution to strengthening Azerbaijan–Japan relations and our cooperation on climate and environmental issues.
Wished Ambassador Watanabe every success in his future… pic.twitter.com/WzLb5yXEJW