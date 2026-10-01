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    Мухтар Бабаев поблагодарил посла Японии за вклад в развитие сотрудничества

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 19:42
    Мухтар Бабаев поблагодарил посла Японии за вклад в развитие сотрудничества

    Представитель президента по вопросам климата Мухтар Бабаев встретился с послом Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

    Как сообщает Report, об этом Бабаев написал в соцсети X.

    "Был рад встретиться с послом Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ. Выразил благодарность за его вклад в укрепление азербайджано-японских отношений, а также в наше сотрудничество по вопросам климата и окружающей среды", - написал он.

    Бабаев пожелал Ватанабэ успехов в дальнейшей деятельности и удачи в дипломатической карьере.

    Кацуя Ватанабэ Мухтар Бабаев Азербайджано-японские отношения
    Muxtar Babayev Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
    Mukhtar Babayev meets Japanese Ambassador to Azerbaijan Katsuya Watanabe
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