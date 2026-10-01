ABŞ Misirə 320 milyon dollar hərbi yardım ayıracaq
- 01 oktyabr, 2026
- 20:37
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ABŞ bu ölkədə insan hüquqlarına riayət olunduğunu təsdiqləmək tələbi olmadan Misirə 320 milyon dollar hərbi yardım ayıracaq.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərarı ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio qəbul edib.
Sentyabrın 21-də amerikalı qanunvericilərə ünvanlanmış məktuba əsasən, 2025-ci maliyyə ili üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər terrorizmlə mübarizə, sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və silahların yayılmasının qarşısının alınması proqramlarının həyata keçirilməsi üçün Misirə lazımdır.
"Bu tələblərin ləğvi ABŞ və Misir münasibətləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir, həmçinin xüsusilə "Epic Fury" əməliyyatı başladıqdan sonra Qahirənin faydalı rolu nəzərə alınmaqla, ABŞ-nin milli təhlükəsizlik prioritetlərindən biridir", - sənəddə bildirilib.
Bununla yanaşı, əməliyyat başladıqdan sonra Misirin rolunun məhz nədən ibarət olduğu dəqiqləşdirilmir.
Misir 1979-cu ildə İsraillə sülh müqaviləsi imzaladıqdan sonra ABŞ-dən əhəmiyyətli həcmdə hərbi yardım alır. 1980-ci illərin sonlarından etibarən Qahirə hər il təxminən 1,3 milyard dollar hərbi yardım əldə edib.