İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Lixtenşteynin baş məşqçisi Fyunfştyuk: "Azərbaycan millisi ilə heç-heçə etdiyimiz üçün sevinirik"

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 22:22
    Lixtenşteynin baş məşqçisi Fyunfştyuk: Azərbaycan millisi ilə heç-heçə etdiyimiz üçün sevinirik

    Lixtenşteyn millisi Azərbaycan yığması ilə heç-heçə etdiyi üçün çox sevinir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Lixtenşteyn millisinin baş məşqçisi Konrad Fyunfştyuk Bakıdakı mətbuat konfransında deyib.

    45 yaşlı mütəxəssis Azərbaycan yığması ilə qolsuz heç-heçə etdikləri UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin oyunundan sonra fikirlərini bölüşüb:

    "AFFA-ya təşəkkür edirəm. İlk dəfə Bakıya gəlirdim. Bizim üçün yaxşı şərait yaratmışdılar. Qonaqpərvərliyinizlə tanış olduq. Bunun üçün minnətdaram. 40 min əhalimiz var. Bu matçdan əvvəl favorit deyildik. Amma yaxşı hazırlaşmışdıq. Heç-heçəyə görə çox sevinirik".

    Baş məşqçi müdafiədə yaxşı çıxış etdiklərini sözlərinə əlavə edib:

    "Qazandığımız hər xala sevinirik. Bizim də şanslarımız oldu. Özümüzü inkişaf etdirməli və daha yaxşı oynamalıyıq. Son üç oyunumuzdan razıyam. Qarşıdakı matçlara köklənəcəyik və əlimizdən gələni edəcəyik. Biz peşəkar komanda deyilik. Komandamızın planı var. Peşəkar futbolçumuz azdır. Əksəriyyəti digər sahələrdə çalışırlar".

    Konrad Fyunfştyuk UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Azərbaycan millisi Futbol üzrə Lixtenşteyn millisi
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    00:45

    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti