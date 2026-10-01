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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Heydər Əliyev Mərkəzi və Olimpiya Stadionu Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 22:15
    Heydər Əliyev Mərkəzi və Olimpiya Stadionu Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb - YENİLƏNİB

    Bakı Olimpiya Stadionu Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    "Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 1-də həyata keçirilən işıqlandırma tədbiri Çin Xalq Respublikasının yaranmasının 77-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunub.

    Daha əvvəl Heydər Əliyev Mərkəzinin binası da Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    Bakının rəmzi memarlıq abidələrindən biri olan Heydər Əliyev Mərkəzinin binası Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    "Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 1-də həyata keçirilən işıqlandırma tədbiri Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) yaranmasının 77-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunub.

    Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunun da ÇXR-nin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılacağı nəzərdə tutulub.

    Çin Xalq Respublikası Heydər Əliyev Mərkəzi Bakı Olimpiya Stadionu
    Foto
    Бакинский Олимпийский стадион подсвечен цветами флага Китая - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    Heydar Aliyev Center illuminated in colors of Chinese flag
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