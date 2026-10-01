Heydər Əliyev Mərkəzi və Olimpiya Stadionu Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb - YENİLƏNİB
- 01 oktyabr, 2026
- 22:15
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Bakı Olimpiya Stadionu Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
"Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 1-də həyata keçirilən işıqlandırma tədbiri Çin Xalq Respublikasının yaranmasının 77-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunub.
Daha əvvəl Heydər Əliyev Mərkəzinin binası da Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Bakının rəmzi memarlıq abidələrindən biri olan Heydər Əliyev Mərkəzinin binası Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
"Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 1-də həyata keçirilən işıqlandırma tədbiri Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) yaranmasının 77-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunub.
Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunun da ÇXR-nin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılacağı nəzərdə tutulub.