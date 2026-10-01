Bakı Olimpiya Stadionu və Heydər Əliyev Mərkəzi Çin bayrağının təsviri ilə işıqlandırılacaq
Xarici siyasət
- 01 oktyabr, 2026
- 12:47
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Bakı Olimpiya Stadionu və Heydər Əliyev Mərkəzi bu gün axşam Çinin dövlət bayrağının proyeksiyası ilə işıqlandırılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Bakıdakı səfirliyindən bildirilib.
Aksiya 1 oktyabr - Çin Xalq Respublikasının Yaranması Günü münasibətilə keçirilir.
Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага Китая
Baku landmarks to be illuminated with projection of Chinese flag
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