İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bakı Olimpiya Stadionu və Heydər Əliyev Mərkəzi Çin bayrağının təsviri ilə işıqlandırılacaq

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:47
    Bakı Olimpiya Stadionu və Heydər Əliyev Mərkəzi Çin bayrağının təsviri ilə işıqlandırılacaq

    Bakı Olimpiya Stadionu və Heydər Əliyev Mərkəzi bu gün axşam Çinin dövlət bayrağının proyeksiyası ilə işıqlandırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Bakıdakı səfirliyindən bildirilib.

    Aksiya 1 oktyabr - Çin Xalq Respublikasının Yaranması Günü münasibətilə keçirilir.

    Heydər Əliyev Mərkəzi Bakı Olimpiya Stadionu Çin Xalq Respublikası
    Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага Китая
    Baku landmarks to be illuminated with projection of Chinese flag
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