Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага Китая

Бакинский олимпийский стадион и Центр Гейдара Алиева сегодня вечером подсветят проекцией государственного флага Китая.

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Китайской Народной Республики в Баку.

Акция проводится по случаю 1 октября - Дня образования Китайской Народной Республики.