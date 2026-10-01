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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага Китая

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 12:33
    Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага Китая

    Бакинский олимпийский стадион и Центр Гейдара Алиева сегодня вечером подсветят проекцией государственного флага Китая.

    Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Китайской Народной Республики в Баку.

    Акция проводится по случаю 1 октября - Дня образования Китайской Народной Республики.

    Азербайджано-китайские отношения
    Bakı Olimpiya Stadionu və Heydər Əliyev Mərkəzi Çin bayrağının təsviri ilə işıqlandırılacaq
    Baku landmarks to be illuminated with projection of Chinese flag
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