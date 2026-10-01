Центр Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Китая

Здание Центра Гейдара Алиева, одного из знаковых архитектурных объектов Баку, подсветили в цвета государственного флага Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подсветка была включена 1 октября по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

Подсветка Центра Гейдара Алиева в цвета китайского флага символизирует дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем.

Отметим, что сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.