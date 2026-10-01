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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Центр Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Китая

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 21:48
    Центр Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Китая

    Здание Центра Гейдара Алиева, одного из знаковых архитектурных объектов Баку, подсветили в цвета государственного флага Китая.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подсветка была включена 1 октября по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

    Подсветка Центра Гейдара Алиева в цвета китайского флага символизирует дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем.

    Отметим, что сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

    Центр Гейдара Алиева Китайская Народная Республика (КНР)
    Heydər Əliyev Mərkəzi Çin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
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