США выделят Египту $320 млн военной помощи вне условий о соблюдении прав человека

США выделят Египту $320 млн военной помощи без требования подтвердить соблюдение прав человека в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее решение принял госсекретарь США Марко Рубио.

Согласно письму американским законодателям от 21 сентября, предусмотренные на 2025 финансовый год средства необходимы Египту для реализации программ по борьбе с терроризмом, обеспечению безопасности границ и предотвращению распространения оружия.

"Отмена этих требований имеет важное значение для отношений США и Египта, а также является одним из приоритетов национальной безопасности Штатов, особенно с учетом полезной роли Каира после начала операции Epic Fury", - говорится в документе.

При этом не уточняется, в чем именно заключалась роль Египта после начала операции.

Египет получает значительную военную помощь от США после подписания мирного договора с Израилем в 1979 году. С конца 1980-х годов Каир ежегодно получает около $1,3 млрд военной помощи.