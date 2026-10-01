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    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 21:53
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3

    Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Lixtenşteyn yığması ilə üz-üzə gəlib.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirililən D Liqasının 2-ci qrupunun matçı qolsuz başa çatıb - 0:0.

    Azərbaycan millisi hazırda qrupda 2 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Litva seçməsi 3 xalla liderdir. Hesabında 1 xalı olan Lixtenşteyn sonuncudur.

    UEFA Millətlər Liqasının Azərbaycan - Lixtenşteyn oyununda ikinci hissə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirililən D Liqasının 2-ci qrupunun matçında qolsuz bərabərlik davam edir - 0:0.

    Qarşılaşmanın baş hakim avstriyalı Kristian-Petru Çokirkadır.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi hazırda qrupda 1 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Litva seçməsi 3 xalla liderdir. Hesabında xal olmayan Lixtenşteyn sonuncudur.

    UEFA Millətlər Liqasının Azərbaycan - Lixtenşteyn oyununda ilk hissə başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirililən D Liqasının 2-ci qrupunun matçında komandalar fasiləyə qolsuz bərabərliklə yollanıblar - 0:0.

    Qarşılaşmanın baş hakim avstriyalı Kristian-Petru Çokirkadır.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi hazırda qrupda 1 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Litva seçməsi 3 xalla liderdir. Hesabında xal olmayan Lixtenşteyn sonuncudur.

    UEFA Millətlər Liqasının Azərbaycan - Lixtenşteyn oyunu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilir.

    Qarşılaşmanın baş hakim avstriyalı Kristian-Petru Çokirkadır.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi hazırda qrupda 1 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Litva seçməsi 3 xalla liderdir. Hesabında xal olmayan Lixtenşteyn sonuncudur.

    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan evdə Lixtenşteyn yığmasına qalib gələ bilməyib - YENİLƏNİB-3

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Lixtenşteyn millisi
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    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Лихтенштейном в Лиге наций - ОБНОВЛЕНО
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    Azerbaijan draw 0-0 with Liechtenstein in UEFA Nations League
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