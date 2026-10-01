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    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн

    Футбол
    • 01 октября, 2026
    • 20:03
    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн

    Начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Лихтенштейна.

    Как сообщает Report, матч II группы Лиги D проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Главный судья матча - австриец Кристян-Петру Чокирка.

    Напомним, что сборная Азербайджана в настоящее время занимает второе место в группе с одним очком. Сборная Литвы лидирует с тремя очками. Лихтенштейн, не имеющий очков в своем активе, занимает последнее место.

    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн
    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн
    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн
    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн
    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн
    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн
    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн

    Лига наций УЕФА Азербайджан Лихтенштейн
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