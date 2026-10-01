Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн
Футбол
- 01 октября, 2026
- 20:03
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Начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Лихтенштейна.
Как сообщает Report, матч II группы Лиги D проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Главный судья матча - австриец Кристян-Петру Чокирка.
Напомним, что сборная Азербайджана в настоящее время занимает второе место в группе с одним очком. Сборная Литвы лидирует с тремя очками. Лихтенштейн, не имеющий очков в своем активе, занимает последнее место.
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