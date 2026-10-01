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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Gəncədə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 21:51
    Gəncədə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Gəncədə avtomobilin aşması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Cavad Xan qəsəbəsində baş verib.

    Belə ki, 1997-ci il təvəllüdlü Ramal Xuşacarxın idarə etdiyi avtomobil aşıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Qəza ilə bağlı araşdırma başlanılıb.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Gəncə
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