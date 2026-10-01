Gəncədə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 01 oktyabr, 2026
- 21:51
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Gəncədə avtomobilin aşması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Cavad Xan qəsəbəsində baş verib.
Belə ki, 1997-ci il təvəllüdlü Ramal Xuşacarxın idarə etdiyi avtomobil aşıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan bir neçə nəfər xəsarət alıb.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Qəza ilə bağlı araşdırma başlanılıb.
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