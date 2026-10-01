İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimi başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 23:16
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb

    Qarabağ iqtisadi rayonundakı "Qızılqaya" və Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı "Qarabağlar" təlim mərkəzlərində, eləcə də Xəzər dənizinin ölkəmizə aid akvatoriyasında yerləşən "Böyük Zirə" təlim rayonunda keçirilən "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təliminə "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü" başa çatdıqdan sonra yekun vurulub.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Təlimin başa çatması ilə əlaqədar keçirilən bağlanış mərasimində hərbi orkestrin müşayiəti ilə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistanın Dövlət himnləri səsləndirilib.

    Mərasimdə çıxış edənlər 3 ölkənin iştirakçı, 9 ölkənin isə müşahidəçi qismində qatıldığı təlimin hərbi qulluqçular arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasına, döyüş hazırlığının yüksəldilməsinə və dostluq əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə verdiyini bildiriblər.

    Qeyd olunub ki, çətin relyef və real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış fəaliyyətlərin icrası zamanı hərbi qulluqçular yüksək peşəkarlıq, taktiki savad və koordinasiyalı fəaliyyət nümayiş etdiriblər. Təlim müddətində hərbi qulluqçular qarşıya qoyulan tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəliblər.

    Çıxışlar bitdikdən sonra təlim zamanı fərqlənən hərbi qulluqçulara hədiyyələr təqdim olunub.

    Sonra təlimdə iştirak edən hərbi qulluqçuların tribuna önündən təntənəli keçidi olub.

    Sonda Həzi Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin yaradıcı heyətinin çıxışları iştirakçılar tərəfindən maraqla izlənilib.

    "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimi başa çatıb

    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb
    Birliyin Gücü – 2026 birgə hərbi təlimi başa çatıb

    Birliyin Gücü–2026 hərbi təlimi Xəzər dənizi Naxçıvan Muxtar Respublikası Qarabağ Özbəkistan
    Foto
    Video
    В Азербайджане завершились совместные военные учения "Сила единства – 2026"
    Foto
    Video
    Power of Unity – 2026 exercise concludes
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    00:45

    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti