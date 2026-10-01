В Азербайджане завершились совместные военные учения "Сила единства – 2026", в которых также принимали участие Турция и Узбекистан.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, учения проходили в учебных центрах "Гызылгая" в Карабахском экономическом районе, "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике и на учебном полигоне "Бёюк Зиря" в азербайджанской акватории Каспийского моря.

На церемонии закрытия учений, завершившихся после проведения Дня высокопоставленного наблюдателя, в сопровождении военного оркестра прозвучали Государственные гимны Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Выступившие на церемонии отметили, что учения, участниками которых были военнослужащие трех стран, а представители девяти стран выступали в качестве наблюдателей, способствовали обмену опытом, повышению боевой подготовки и расширению дружественных связей.

Было подчеркнуто, что в ходе выполнения задач на местности со сложным рельефом, в обстановке, максимально приближенной к условиям реального боя, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм, тактическую грамотность и слаженность действий, достойно справившись с поставленными задачами.

После завершения выступлений отличившимся в ходе учений военнослужащим были вручены подарки.

Затем принимавшие участие в учениях военнослужащие прошли торжественным маршем перед трибуной.

В заключение состоялись выступления творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, которые были встречены с интересом.