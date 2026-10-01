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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Азербайджане завершились совместные военные учения "Сила единства – 2026"

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 23:21
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026

    В Азербайджане завершились совместные военные учения "Сила единства – 2026", в которых также принимали участие Турция и Узбекистан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, учения проходили в учебных центрах "Гызылгая" в Карабахском экономическом районе, "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике и на учебном полигоне "Бёюк Зиря" в азербайджанской акватории Каспийского моря.

    На церемонии закрытия учений, завершившихся после проведения Дня высокопоставленного наблюдателя, в сопровождении военного оркестра прозвучали Государственные гимны Азербайджана, Турции и Узбекистана.

    Выступившие на церемонии отметили, что учения, участниками которых были военнослужащие трех стран, а представители девяти стран выступали в качестве наблюдателей, способствовали обмену опытом, повышению боевой подготовки и расширению дружественных связей.

    Было подчеркнуто, что в ходе выполнения задач на местности со сложным рельефом, в обстановке, максимально приближенной к условиям реального боя, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм, тактическую грамотность и слаженность действий, достойно справившись с поставленными задачами.

    После завершения выступлений отличившимся в ходе учений военнослужащим были вручены подарки.

    Затем принимавшие участие в учениях военнослужащие прошли торжественным маршем перед трибуной.

    В заключение состоялись выступления творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, которые были встречены с интересом.

    В Азербайджане завершились совместные военные учения "Сила единства – 2026"

    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    В Азербайджане завершились совместные военные учения Сила единства – 2026
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Военные учения Сила единства – 2026
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