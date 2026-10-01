ABŞ üç ölkə ilə müdafiə əməkdaşlığının gücləndirilməsini müzakirə edəcək
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2026
- 23:10
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ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio oktyabr ayında müdafiə tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi imkanlarını müzakirə etmək üçün İslandiya, Yunanıstan və Portuqaliyaya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tommi Piqott "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.
"Dövlət katibi Marko Rubio müdafiə və enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün 5-8 oktyabr tarixlərində İslandiya, Yunanıstan və Portuqaliyaya səfər edəcək. Yunanıstana səfəri çərçivəsində dövlət katibi ABŞ və Yunanıstanın 6-cı Strateji Dialoqunda ölkəsinin nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək" - paylaşımda qeyd olunub.
Госсекретарь США обсудит с Исландией, Грецией и Португалией укрепление оборонного сотрудничества
Rubio to discuss strengthening defense cooperation with three European countries
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