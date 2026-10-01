Госсекретарь США обсудит с Исландией, Грецией и Португалией укрепление оборонного сотрудничества

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в октябре с визитом в Исландию, Грецию и Португалию для обсуждения возможностей углубления оборонного партнерства.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт в соцсети Х.

"Госсекретарь Марко Рубио отправится в Исландию, Грецию и Португалию 5–8 октября для углубления сотрудничества в области обороны и энергетической безопасности. В рамках визита в Грецию госсекретарь возглавит американскую делегацию на 6-ом Стратегическом диалоге США и Греции". - следует из публикации.