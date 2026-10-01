Госсекретарь США обсудит с Исландией, Грецией и Португалией укрепление оборонного сотрудничества
Другие страны
- 01 октября, 2026
- 22:31
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Госсекретарь США Марко Рубио отправится в октябре с визитом в Исландию, Грецию и Португалию для обсуждения возможностей углубления оборонного партнерства.
Как передает Report, об этом сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт в соцсети Х.
"Госсекретарь Марко Рубио отправится в Исландию, Грецию и Португалию 5–8 октября для углубления сотрудничества в области обороны и энергетической безопасности. В рамках визита в Грецию госсекретарь возглавит американскую делегацию на 6-ом Стратегическом диалоге США и Греции". - следует из публикации.
ABŞ üç ölkə ilə müdafiə əməkdaşlığının gücləndirilməsini müzakirə edəcək
Rubio to discuss strengthening defense cooperation with three European countries
Последние новости
05:59
Трамп заявил о серьезных проблемах в ЕвропеДругие страны
05:25
Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компанийДругие страны
04:43
Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6Другие страны
04:16
Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в КонгрессДругие страны
03:58
The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеляДругие страны
03:21
В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"Формула 1
02:44
Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружияДругие страны
02:17
Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТОДругие страны
01:59