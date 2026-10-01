Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Госсекретарь США обсудит с Исландией, Грецией и Португалией укрепление оборонного сотрудничества

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 22:31
    Госсекретарь США обсудит с Исландией, Грецией и Португалией укрепление оборонного сотрудничества

    Госсекретарь США Марко Рубио отправится в октябре с визитом в Исландию, Грецию и Португалию для обсуждения возможностей углубления оборонного партнерства.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт в соцсети Х.

    "Госсекретарь Марко Рубио отправится в Исландию, Грецию и Португалию 5–8 октября для углубления сотрудничества в области обороны и энергетической безопасности. В рамках визита в Грецию госсекретарь возглавит американскую делегацию на 6-ом Стратегическом диалоге США и Греции". - следует из публикации.

    Марко Рубио Томас Томми Пиготт Соединенные Штаты Америки (США) Исландия Греция Португалия
    ABŞ üç ölkə ilə müdafiə əməkdaşlığının gücləndirilməsini müzakirə edəcək
    Rubio to discuss strengthening defense cooperation with three European countries
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:59

    Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе

    Другие страны
    05:25

    Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Другие страны
    04:43

    Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

    Другие страны
    04:16

    Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

    Другие страны
    03:58

    The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

    Другие страны
    03:21

    В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

    Формула 1
    02:44

    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

    Другие страны
    02:17

    Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТО

    Другие страны
    01:59

    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

    Другие страны
    Лента новостей