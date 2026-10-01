Coratda qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir
Hadisə
- 01 oktyabr, 2026
- 22:29
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Sumqayıtın Corat qəsəbəsində qadın qətlə yetirilib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, 31 yaşlı Şəhana İmanova yaşadığı evdə öldürülüb.
Hadisəni törtəməkdə şübhəli bilinən qadının həyat yoldaşı, 33 yaşlı Əsgər Hüseynov şübhəli şəxs qismində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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