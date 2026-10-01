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    Coratda qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 22:29
    Coratda qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir

    Sumqayıtın Corat qəsəbəsində qadın qətlə yetirilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, 31 yaşlı Şəhana İmanova yaşadığı evdə öldürülüb.

    Hadisəni törtəməkdə şübhəli bilinən qadının həyat yoldaşı, 33 yaşlı Əsgər Hüseynov şübhəli şəxs qismində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qətl hadisəsi Corat qəsəbəsi Sumqayıt
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    В Сумгайыте мужчина задержан по подозрению в убийстве жены
    MiniBoss
    MiniBoss

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