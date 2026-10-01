В Сумгайыте мужчина задержан по подозрению в убийстве жены
Происшествия
- 01 октября, 2026
- 22:37
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В поселке Джорат города Сумгайыт женщина убита в собственном доме.
Как сообщает местное бюро Report, в совершении убийства 31-летней Шаханы Имановой подозревается ее муж 33-летний Аскер Гусейнов.
Он задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
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