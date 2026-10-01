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    В Сумгайыте мужчина задержан по подозрению в убийстве жены

    Происшествия
    • 01 октября, 2026
    • 22:37
    В Сумгайыте мужчина задержан по подозрению в убийстве жены

    В поселке Джорат города Сумгайыт женщина убита в собственном доме.

    Как сообщает местное бюро Report, в совершении убийства 31-летней Шаханы Имановой подозревается ее муж 33-летний Аскер Гусейнов.

    Он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    По факту проводится расследование.

    Сумгайыт Джорат
    Фото
    Coratda qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir
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