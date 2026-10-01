İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Qəribabadi: ABŞ nüvə tərksilahına sadiq olmalıdır

    Region
    • 01 oktyabr, 2026
    • 19:44
    Qəribabadi: ABŞ nüvə tərksilahına sadiq olmalıdır

    ABŞ başqalarından tələb etmək əvəzinə, öz addımlarına görə cavabdehlik daşımalı, şəffaflığa və nüvə tərksilahına sadiq olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran xarici işlər nazirinin müavini Kazım Qəribabadi "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Amerikanın Marşal adalarında 67 nüvə sınağı həyata keçirməsi və ötən onilliklər ərzində bunun insani və ekoloji fəsadları nüvə güclərinin məsuliyyətinə dair inkarolunmaz bir sənəddir", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ 1946-1958-ci illər ərzində Marşal adalarında 67 nüvə sınağı həyata keçirib. Bu sınaqlar əsasən Bikini və Enivetok atollarında (mərcan adalarında) baş tutub. Sınaqdan keçirilən silahların ümumi gücü təxminən 210 meqaton təşkil edib ki, bu da Xirosimaya atılan bombadan 7000 dəfədən çox güclüdür.

    Bu faktlar ABŞ hökumətinin rəsmi arxivlərində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) hesabatlarında, həm də Britannika Ensiklopediyası kimi beynəlxalq mənbələrdə öz əksini tapıb.

    Kazım Qəribabadi Nüvə proqramı ABŞ-İran danışıqları Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Гарибабади: Вашингтон должен в первую очередь нести ответственность за ядерное разоружение
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti