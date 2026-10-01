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    Гарибабади: Вашингтон должен в первую очередь нести ответственность за ядерное разоружение

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 20:13
    Гарибабади: Вашингтон должен в первую очередь нести ответственность за ядерное разоружение

    США должны нести ответственность за собственные действия, сохраняя приверженность прозрачности и ядерному разоружению, вместо того чтобы предъявлять требования другим.

    Как сообщает Report, об этом написал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в соцсети X.

    "Проведение США 67 ядерных испытаний на Маршалловых островах и гуманитарные и экологические последствия данных действий на протяжении десятилетий являются неопровержимым свидетельством ответственности ядерных держав", - заявил он.

    Напомним, что в период с 1946 по 1958 год США проводили ядерные испытания на Маршалловых островах, преимущественно на атоллах (коралловых островах) Бикини и Эниветок. Общая мощность испытанного оружия составила приблизительно 210 мегатонн, что более чем в 7000 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

    Эти факты отражены в официальных архивах правительства США, в отчетах ООН, а также в международных источниках, таких как Энциклопедия "Британника".

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    Qəribabadi: ABŞ nüvə tərksilahına sadiq olmalıdır
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