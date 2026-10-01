İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 19:18
    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar

    "Qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması" mövzusunda AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar.

    Bu barədə "Report"a Media və Yayım Şurasından məlumat verilib.

    Ekskursiya zamanı qonaqlara müasir müstəqil Azərbaycanın qurucusu, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsini, dövlətçilik fəaliyyətini, eləcə də ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən ekspozisiyalar barədəətraflı məlumat verilib.

    İştirakçılar, həmçinin Mərkəzin fəaliyyəti, burada qorunan zəngin tarixi-mədəni irs, Azərbaycan dövlətçilik tarixinin mühüm mərhələləri, Heydər Əliyev Mərkəzinin memarlıqkonsepsiyası, eləcə də Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini və milli irsini təqdim edənmüxtəlif sərgi və ekspozisiyalarla tanış olublar.

    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
    Heydər Əliyev Mərkəzi Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
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    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева
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    CICA Media Forum participants visit Heydar Aliyev Center
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