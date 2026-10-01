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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 19:29
    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева

    Участники медиафорума СВМДА на тему "Построение доверия через медиа в поляризованном мире" ознакомились с Центром Гейдара Алиева.

    Об этом Report сообщили в Совете по медиа и вещанию.

    Гостям была предоставлена информация об экспозициях, отражающих богатое политическое наследие, государственную деятельность основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, а также его заслуги в общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии страны.

    Участники также ознакомились с деятельностью центра, хранящимся здесь богатым историко-культурным наследием, важными этапами истории азербайджанской государственности, архитектурной концепцией Центра Гейдара Алиева, а также различными выставками и экспозициями, представляющими историю, культуру и национальное наследие Азербайджана.

    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева
    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева
    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева
    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева
    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева
    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева
    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева
    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Центр Гейдара Алиева Совет по медиа и вещанию
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    AQEM Media Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
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