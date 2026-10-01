Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева

Участники медиафорума СВМДА на тему "Построение доверия через медиа в поляризованном мире" ознакомились с Центром Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Совете по медиа и вещанию.

Гостям была предоставлена информация об экспозициях, отражающих богатое политическое наследие, государственную деятельность основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, а также его заслуги в общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии страны.

Участники также ознакомились с деятельностью центра, хранящимся здесь богатым историко-культурным наследием, важными этапами истории азербайджанской государственности, архитектурной концепцией Центра Гейдара Алиева, а также различными выставками и экспозициями, представляющими историю, культуру и национальное наследие Азербайджана.