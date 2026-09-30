При крушении вертолета в Зимбабве погибли шесть человек
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 22:41
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При крушении вертолета в окрестностях города Марондера на северо-востоке Зимбабве погибли шесть человек.
Как передает Report со ссылкой на портал New Zimbabwe, об этом сообщил секретарь Министерства информации и служб вещания Зимбабве Ник Мангвана.
По его словам, на борту воздушного судна находился известный бизнесмен Викнелл Чивайо, а также еще три пассажира и два пилота.
Местная полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолета погибли.
Обстоятельства и причины авиакатастрофы расследуются.
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