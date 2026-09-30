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    При крушении вертолета в Зимбабве погибли шесть человек

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 22:41
    При крушении вертолета в Зимбабве погибли шесть человек

    При крушении вертолета в окрестностях города Марондера на северо-востоке Зимбабве погибли шесть человек.

    Как передает Report со ссылкой на портал New Zimbabwe, об этом сообщил секретарь Министерства информации и служб вещания Зимбабве Ник Мангвана.

    По его словам, на борту воздушного судна находился известный бизнесмен Викнелл Чивайо, а также еще три пассажира и два пилота.

    Местная полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолета погибли.

    Обстоятельства и причины авиакатастрофы расследуются.

    Зимбабве Крушение вертолета
    Zimbabvedə helikopter qəzasında 6 nəfər ölüb
    MiniBoss
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