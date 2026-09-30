При крушении вертолета в Зимбабве погибли шесть человек

При крушении вертолета в окрестностях города Марондера на северо-востоке Зимбабве погибли шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на портал New Zimbabwe, об этом сообщил секретарь Министерства информации и служб вещания Зимбабве Ник Мангвана.

По его словам, на борту воздушного судна находился известный бизнесмен Викнелл Чивайо, а также еще три пассажира и два пилота.

Местная полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолета погибли.

Обстоятельства и причины авиакатастрофы расследуются.