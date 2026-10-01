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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Abdurrəhman Rüstəmov: "Azərbaycanın bayrağını daha yüksəklərə qaldırmaq istəyirik"

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 20:19
    Abdurrəhman Rüstəmov: Azərbaycanın bayrağını daha yüksəklərə qaldırmaq istəyirik

    Azərbaycan idmançıları Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunda daha yaxşı nətiəcələr qazanmaq istəyirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan üzgüçüsü Abdurrəhman Rüstəmov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, Bakı Su İdmanı Sarayında keçirilən yarışın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirib:

    "Çox həyəcanlıyıq, ilk dəfədir ki, Azərbaycanda üzgüçülük üzrə Dünya Kuboku keçirilir. Sevindirici haldır ki, bu gün Bakı Su İdmanı Sarayına çoxsaylı insanlar toplaşıb. Nəticəmizi yaxşı hesab edirəm. İnşallah, bundan da yaxşı nəticələrə imza atmaq və Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldırmaq istəyirik. Sabah 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzəcəyəm. İnanıram ki, orada da ən azı finala yüksəlməyi bacaracağam".

    Qeyd edək ki, Abdurrəhman Rüstəmov 100 metr məsafəyə kəpənək üsulu ilə yarışda finala yüksəlməyi bacarıb. O, həlledici yarışda (53.51) 8-ci yeri tutub.

    Abdurrəhman Rüstəmov Üzgüçülük üzrə Dünya Kuboku Bakı Su İdmanı Sarayı
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