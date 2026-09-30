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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:36
    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

    Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunan Natiq Əliyev sentyabrın 30-da Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev tərəfindən rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə kollektivə təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, təqdimatda çıxış edən Zeynal Nağdəliyev dövlət başçısının tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb.

    N.Əliyev ona göstərilən etimada görə minnətdarlıq edib.

    İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası (PA) Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti
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