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    Kuzbassda kömür mədənində yanğın səbəbindən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:43
    Kuzbassda kömür mədənində yanğın səbəbindən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Kuzbassda "Raspadskaya" mədəninin demontaj kamerasında gecə saatlarında yanğın baş verib, 305 işçi təxliyə edilib, xəsarət alan yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kemerovo vilayəti üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Yanğının artıq söndürüldüyü bildirilir.

    "Raspadskaya" Rusiyanın ən böyük kömür mədənidir, onun ehtiyatları təxminən 451 milyon ton təşkil edir. Mədən 100 minə yaxın insanın yaşadığı Mejdureçensk şəhəri yaxınlığında yerləşir.

    Yanğın hadisəsi Kömür mədəni Rusiya Federasiyası
    В РФ из-за возгорания на шахте "Распадская" эвакуировали более 300 человек
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