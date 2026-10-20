İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Azərmaş"ın Voleybol Klubu dövlət qeydiyyatına alınıb

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2026
    • 16:31
    Azərmaşın Voleybol Klubu dövlət qeydiyyatına alınıb

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Azərmaş Abşeron Voleybol Klubu" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report" xəbər verir ki, yeni şirkət "Azərmaş" ASC-yə məxsus Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək prospekti, 203 ünvanında qeydiyyatdan keçib (bu ünvanda şirkətin istehsal etdiyi avtomobillərin satıldığı salon yerləşir).

    Onun nizamnamə kapitalı 100 manat, qanuni təmsilçisi isə Ramin Tofiq oğlu Haşumovdur.

    "Azərmaş Abşeron Voleybol Klubu" hazırda Azərbaycan Voleybol Federasiyasının təşkil etdiyi qadın valeybolçularının çempionatında iştirak edir.

    Azərmaş Abşeron Voleybol Klubu MMC Azərmaş ASC Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:39
    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb
    ASK
    17:39
    Foto
    NDU ilə Çin universiteti arasında ikili diplom proqramına dair müqavilə imzalanıb
    Elm və təhsil
    17:36
    Foto
    Bakıda "Ovsunlanmış meşə" sərgisi keçiriləcək
    Mədəniyyət siyasəti
    17:36
    Bakıda 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir
    İnfrastruktur
    17:32
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb
    Futbol
    17:30
    Rubio: Ukrayna üzrə irəliləyişin olmaması və ABŞ-nin ünvanına səslənən ittihamlar Trampı qıcıqlandırır - Yenilənib-2
    Digər ölkələr
    17:25
    Vüsal Şilderin qətli ilə bağlı məhkəmədə 13 il əvvəl hadisəyə şahid olan şəxs ifadə verib
    Hadisə
    17:22
    MKA: Dövlət rəsmilərinin yaxınlarına qarşı kütləvi kiberdələduzluq cəhdləri müşahidə olunur
    İKT
    17:21
    Tokayev: "Rafinə olunmuş mis istehsalçıları arasında ilk onluğa daxil olacağıq"
    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti