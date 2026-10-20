İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2026
    • 16:19
    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edib.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, istehlak bazarında aksiz markasız və ya saxta aksiz markalı məhsulların satışı hallarının, habelə qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətinin aradan qaldırılması istiqamətində nəzarət tədbirləri davam etdirilir.

    Bu tədbirlərin davamı olaraq, əməliyyat məlumatı əsasında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsi Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Xaşaxuna bağları, bağ sahəsi 2, mənzil 29 ünvanda yerləşən Tapdıqov Məmməd Engels oğluna məxsus fərdi yaşayış evində kustar üsulla saxta aksiz markalı alkoqollu içkilərin hazırlanması və satışı ilə məşğul olan qanunsuz obyektin fəaliyyət göstərməsi faktı aşkar edib.

    Baş idarənin həmin ünvanda keçirdiyi operativ nəzarət tədbiri zamanı müəyyən olunub ki, fərdi yaşayış evi rəsmi icarə müqaviləsi bağlanmadan şifahi razılaşmaya əsasən İsmayılov Elnur Qəhrəman oğluna icarəyə verilib. Bu şəxs qeyd olunan ünvanda kustar üsulla saxta aksiz markaları ilə markalanmış alkoqollu içkilərin hazırlanması və satışı ilə məşğul olub.

    Keçirilmiş baxış zamanı qanunsuz istehsal sahəsində müvafiq sanitariya normalarına və standartlara əməl olunmadan istehsal prosesinin qurulduğu müəyyənləşdirilib. Həmin obyektdən saxta aksiz markaları ilə markalandığı ehtimal olunan 516 ədəd 0,7 litr, 74 ədəd 1,0 litr, 10 ədəd 0,5 litr həcmli "ORGANİC SOFT" ADLI alkoqollu içkilər, habelə aksiz markasi ilə markalanmamış 126 ədəd alkoqollu içki aşkarlanaraq götürülüb. Eyni zamanda, sexdə rulon şəklində 124 ədəd saxta aksiz markası, kustar üsulla araq bağlanması üçün xüsusi avadanlıq, araq şüşələri üçün etiketlər və tıxaclar, müxtəlif həcmli boş butulkalar müəyyən edilib. Araşdırma zamanı obyektdə əmək müqaviləsi bağlanmadan 3 nəfər işçinin də işlərə cəlb edildiyi müəyyənləşdirilib.

    Nəzarət tədbirlərində iştirak edən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələri məhsullardan nümunələr götürüb. Aşkar olunmuş hallarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Dövlət Vergi Xidməti bir daha xatırladıb ki, aksiz markası tələb olunan, lakin belə marka olmadan məhsulların satışı, aksiz markalarının saxtalaşdırılması, habelə istehlak bazarına qeyri-qanuni istehsal edilmiş məhsulların çıxarılması qanunvericiliklə qadağandır. Vergi orqanları belə halların qarşısının alınması, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində tədbirləri davam etdirəcək.

    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib
    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib
    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib
    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib
    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib
    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib
    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib
    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA)
    Foto
    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:39
    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb
    ASK
    17:39
    Foto
    NDU ilə Çin universiteti arasında ikili diplom proqramına dair müqavilə imzalanıb
    Elm və təhsil
    17:36
    Foto
    Bakıda "Ovsunlanmış meşə" sərgisi keçiriləcək
    Mədəniyyət siyasəti
    17:36
    Bakıda 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir
    İnfrastruktur
    17:32
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb
    Futbol
    17:30
    Rubio: Ukrayna üzrə irəliləyişin olmaması və ABŞ-nin ünvanına səslənən ittihamlar Trampı qıcıqlandırır - Yenilənib-2
    Digər ölkələr
    17:25
    Vüsal Şilderin qətli ilə bağlı məhkəmədə 13 il əvvəl hadisəyə şahid olan şəxs ifadə verib
    Hadisə
    17:22
    MKA: Dövlət rəsmilərinin yaxınlarına qarşı kütləvi kiberdələduzluq cəhdləri müşahidə olunur
    İKT
    17:21
    Tokayev: "Rafinə olunmuş mis istehsalçıları arasında ilk onluğa daxil olacağıq"
    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti