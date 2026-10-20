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    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков

    Бизнес
    • 20 октября, 2026
    • 16:35
    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков

    Государственная налоговая служба выявила факты незаконного предпринимательства и изготовления поддельной продукции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в частном доме в Хазарском районе Баку обнаружен подпольный цех по производству и продаже алкогольных напитков с поддельными акцизными марками.

    Дом принадлежит Мамеду Тапдыгову, а цехом занимался Эльнур Исмайлов, арендовавший помещение по устной договоренности без официального договора.

    В ходе проверки изъяты 516 бутылок алкогольного напитка ORGANIC SOFT объемом 0,7 литра, 74 бутылки объемом 1 литр и 10 бутылок объемом 0,5 литра, предположительно маркированных поддельными акцизными марками. Также обнаружены 126 бутылок алкоголя без акцизных марок, 124 поддельные марки в рулонах, оборудование для укупоривания бутылок, этикетки, пробки и пустые бутылки.

    Производство было организовано без соблюдения санитарных норм. Кроме того, к работе привлекли трех человек без трудовых договоров.

    Представители Агентства пищевой безопасности Азербайджана взяли образцы продукции. Расследование продолжается.

    Государственная налоговая служба напомнила, что продажа подлежащей акцизной маркировке продукции без марок, их подделка и выпуск на рынок незаконно произведенных товаров запрещены законом. Ведомство продолжит мероприятия по пресечению подобных нарушений и привлечению виновных к ответственности.

    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков
    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков
    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков
    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков
    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков
    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков
    В Баку выявлен подпольный цех по производству алкогольных напитков

    Государственная налоговая служба Азербайджана Незаконное производство
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    Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilib
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