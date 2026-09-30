В РФ из-за возгорания на шахте "Распадская" эвакуировали более 300 человек

В демонтажной камере на шахте "Распадская" в Кузбассе ночью произошел пожар, эвакуированы 305 рабочих, никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на пресс-службу МЧС по Кемеровской области РФ.

Сообщается, что возгорание уже потушено.

"Распадская" - крупнейшая угольная шахта в России, ее запасы составляют около 451 млн тонн. Расположена недалеко от города Междуреченска, где проживают около 100 тыс. человек.