В РФ из-за возгорания на шахте "Распадская" эвакуировали более 300 человек
В регионе
- 30 сентября, 2026
- 09:34
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В демонтажной камере на шахте "Распадская" в Кузбассе ночью произошел пожар, эвакуированы 305 рабочих, никто не пострадал.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на пресс-службу МЧС по Кемеровской области РФ.
Сообщается, что возгорание уже потушено.
"Распадская" - крупнейшая угольная шахта в России, ее запасы составляют около 451 млн тонн. Расположена недалеко от города Междуреченска, где проживают около 100 тыс. человек.
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