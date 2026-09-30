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    В РФ из-за возгорания на шахте "Распадская" эвакуировали более 300 человек

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 09:34
    В РФ из-за возгорания на шахте Распадская эвакуировали более 300 человек

    В демонтажной камере на шахте "Распадская" в Кузбассе ночью произошел пожар, эвакуированы 305 рабочих, никто не пострадал.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на пресс-службу МЧС по Кемеровской области РФ.

    Сообщается, что возгорание уже потушено.

    "Распадская" - крупнейшая угольная шахта в России, ее запасы составляют около 451 млн тонн. Расположена недалеко от города Междуреченска, где проживают около 100 тыс. человек.

    Пожар (возгорание) Шахта Российская Федерация (РФ)
    Kuzbassda kömür mədənində yanğın səbəbindən 300-dən çox insan təxliyə edilib
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