Misirdə yol qəzasında 13 nəfər ölüb, 34 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2026
- 16:22
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Misirdə yük maşınının turist avtobusu ilə toqquşması nəticəsində 13 nəfər ölüb, daha 34 nəfər yaralanıb.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, yaralılar Qizadakı xəstəxanaya çatdırılıb.
Qeyd olunub ki, onlara tibbi yardım göstərilir.
Hadisə iləö bağlı araşdırma aparılır.
В Египте грузовик врезался в туристический автобус: 13 погибших, более 30 раненых
13 killed, 34 injured in tourist bus crash in Egypt
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