В Египте грузовик врезался в туристический автобус: 13 погибших, более 30 раненых
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 16:13
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В Египте в результате столкновения грузовика с туристическим автобусом погибли 13 человек, еще 34 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на местные медиа, авария произошла на трассе Каир - Асьют в Западной пустыне, к западу от столицы страны.
Отмечается, что раненые доставлены в больницу в Гизе, где им оказывают медицинскую помощь.
На месте происшествия ведутся работы по расчистке дороги. Власти проводят расследование для установления причин аварии.
Misirdə yol qəzasında 13 nəfər ölüb, 34 nəfər yaralanıb
13 killed, 34 injured in tourist bus crash in Egypt
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