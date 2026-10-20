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    В Египте грузовик врезался в туристический автобус: 13 погибших, более 30 раненых

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 16:13
    В Египте грузовик врезался в туристический автобус: 13 погибших, более 30 раненых

    В Египте в результате столкновения грузовика с туристическим автобусом погибли 13 человек, еще 34 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, авария произошла на трассе Каир - Асьют в Западной пустыне, к западу от столицы страны.

    Отмечается, что раненые доставлены в больницу в Гизе, где им оказывают медицинскую помощь.

    На месте происшествия ведутся работы по расчистке дороги. Власти проводят расследование для установления причин аварии.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Египет Погибшие
    Misirdə yol qəzasında 13 nəfər ölüb, 34 nəfər yaralanıb
    13 killed, 34 injured in tourist bus crash in Egypt
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