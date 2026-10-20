В Египте грузовик врезался в туристический автобус: 13 погибших, более 30 раненых

В Египте в результате столкновения грузовика с туристическим автобусом погибли 13 человек, еще 34 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, авария произошла на трассе Каир - Асьют в Западной пустыне, к западу от столицы страны.

Отмечается, что раненые доставлены в больницу в Гизе, где им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия ведутся работы по расчистке дороги. Власти проводят расследование для установления причин аварии.