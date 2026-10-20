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    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcək

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2026
    • 16:34
    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcək

    Oktyabrın 25–26-da Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə U-17 yeniyetmələr arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a ACF-dən məlumat verilib.

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq yarışda 83 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 506 cüdoçu (407 oğlan və 99 qız) ümumilikdə 16 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayacaq.

    Ne-vaza cüdoda yerüstü (parter) mübarizəni əhatə edən texnikalar toplusudur. Bu istiqamət üzrə hazırlıq idmançıların parterdə hücum və müdafiə imkanlarının inkişaf etdirilməsinə, görüş zamanı müxtəlif taktiki vəziyyətlərə daha effektli uyğunlaşmasına xidmət edir.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
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