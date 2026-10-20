Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcək
Fərdi
- 20 oktyabr, 2026
- 16:34
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Oktyabrın 25–26-da Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə U-17 yeniyetmələr arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a ACF-dən məlumat verilib.
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq yarışda 83 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 506 cüdoçu (407 oğlan və 99 qız) ümumilikdə 16 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayacaq.
Ne-vaza cüdoda yerüstü (parter) mübarizəni əhatə edən texnikalar toplusudur. Bu istiqamət üzrə hazırlıq idmançıların parterdə hücum və müdafiə imkanlarının inkişaf etdirilməsinə, görüş zamanı müxtəlif taktiki vəziyyətlərə daha effektli uyğunlaşmasına xidmət edir.
Son xəbərlər
17:42
Türkiyə sərhədlərin təhlükəsizliyi təmin edilənədək qoşunlarını Suriya və İraqda saxlayacaqDigər ölkələr
17:39
Foto
Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıbASK
17:39
Foto
NDU ilə Çin universiteti arasında ikili diplom proqramına dair müqavilə imzalanıbElm və təhsil
17:36
Foto
Bakıda "Ovsunlanmış meşə" sərgisi keçiriləcəkMədəniyyət siyasəti
17:36
Bakıda 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilirİnfrastruktur
17:32
FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıbFutbol
17:30
Rubio: Ukrayna üzrə irəliləyişin olmaması və ABŞ-nin ünvanına səslənən ittihamlar Trampı qıcıqlandırır - Yenilənib-2Digər ölkələr
17:25
Vüsal Şilderin qətli ilə bağlı məhkəmədə 13 il əvvəl hadisəyə şahid olan şəxs ifadə veribHadisə
17:22
MKA: Dövlət rəsmilərinin yaxınlarına qarşı kütləvi kiberdələduzluq cəhdləri müşahidə olunurİKT