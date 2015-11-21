Работники юстиции посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня руководство и сотрудники министерства юстиции Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов по случаю 22 ноября - профессионального праздника работников юстиции.

Как сообщает Report министр юстиции Фикрет Мамедов и руководители структурных управлений министерства почтили память Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

После этого министр юстиции Фикрет Мамедов и сотрудники министерства посетили Аллею Шехидов, где почтили память шехидов во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана и возложили венок к "Вечному огню".