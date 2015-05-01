Руководитель НПО: В связи с захватнической политикой Армении необходимо пересмотреть вопрос членства этой страны в международных организациях

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Третьего мая мировая общественность станет свидетелем еще одного нарушения норм и принципов международного права. На эту дату сепаратистским режимом Нагорного Карабаха запланированы т.н. "парламентские выборы". Об этом в пятницу сказал журналистам председатель Общественного объединения "Поддержка развитию молодежи “Düşüncə”" Эмиль Гусейнли.

По его словам, эти т.н. "выборы", направленные против суверенитета и территориальной целостности азербайджанского государства, являются результатом господствующих в мире двойных стандартов.

Гусейнли отметил, что если бы страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, авторитетные международные организации занялись бы в свое время урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, то сейчас не пришлось бы быть свидетелями политического шоу, чьим организатором являются этот сепаратистский режим и создавшая его Армения.

По его словам, главной причиной имеющей место сегодня в мире напряженности, существования очагов конфликтов является то, что принципы международного права находятся в плену интересов ряда государств. "Если бы мировое сообщество в свое время осудило Армению, если бы международные структуры не раскрыли объятия захватническому государству, то не было бы и Сержа Саргсяна, пришедшего к власти за счет крови десятков тысяч людей", - подчеркнул глава Объединения.

Как отметил руководитель НПО, проводимые в Нагорном Карабахе т.н. "выборы" служат продлению существования сепаратистского режима. "В отношении Армении должны быть приняты политические и экономические санкции. В связи с захватнической политикой Армении необходимо пересмотреть вопрос членства этой страны в международных организациях", - сказал Гусейнли.