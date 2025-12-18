Прокурор потребовал пожизненного лишения свободы для Рубена Варданяна
Внутренняя политика
- 18 декабря, 2025
- 13:27
В Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.
Как сообщает Report, на судебном заседании выступил прокурор, поддерживающий государственное обвинение.
В своем выступлении гособвинитель потребовал пожизненного лишения свободы для Варданяна.
