Прокурор потребовал пожизненного лишения свободы для Рубена Варданяна

В Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на судебном заседании выступил прокурор, поддерживающий государственное обвинение.

В своем выступлении гособвинитель потребовал пожизненного лишения свободы для Варданяна.