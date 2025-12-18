Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə ilə bağlı maddələri ilə və digər ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşı Ruben Vardanyanın barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi dekabrın 18-də davam etdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən məhkəmə iclasında dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror çıxış edib.

    Prokuror çıxışında Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib.

    Прокурор потребовал пожизненного лишения свободы для Рубена Варданяна
    Prosecutor seeks life sentence for Ruben Vardanyan in Baku trial

