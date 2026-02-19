Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir
Komanda
- 19 fevral, 2026
- 10:08
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki görüş keçiriləcək.
Günün ilk matçında, saat 16:00-da "Gənclər" və "DH Volley" komandaları üz-üzə gələcəklər. Saat 18:00-da isə "Azərreyl" və "Abşeron" voleybolçularının mübarizəsi başlayacaq.
Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq.

