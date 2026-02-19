İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    • 19 fevral, 2026
    • 10:08
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki görüş keçiriləcək.

    Günün ilk matçında, saat 16:00-da "Gənclər" və "DH Volley" komandaları üz-üzə gələcəklər. Saat 18:00-da isə "Azərreyl" və "Abşeron" voleybolçularının mübarizəsi başlayacaq.

    Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Voleybol

    Son xəbərlər

    10:29

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq

    Komanda
    10:24

    Elnarə Ənsari: Bu günə qədər 920-dən çox həssas kateqoriyaya aid şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    10:20

    Sename Kofi Aqbocinu: Müasir texnologiyalar müstəmləkəçilik mövzusunu qlobal səviyyəyə çıxarır

    Xarici siyasət
    10:19

    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub

    Hadisə
    10:16

    Azərbaycan millisi bu gün Rusiya yığması ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    10:12

    "Mərkəzi Klinika" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    10:09

    Sabahdan direktorların işə qəbulu üzrə müsahibələrə başlanılır

    Elm və təhsil
    10:08

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    10:05
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq qastronomiya xəritəsində mövqeyini gücləndirir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti