"Qarabağ"ın müdafiəçisi ÇL-də ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 10:05
"Qarabağ"ın müdafiəçisi Kevin Medina UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) əsas mərhələsində oyun zamanı rəqiblərindən ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur.
"Report" xəbər verir ki, 32 yaşlı kolumbiyalı müdafiəçi Liqa və əsas mərhələdə 68 dəfə buna nail olub.
İlk sırada İspaniyanın "Atletik" klubundan Aytor Parades (77) yer alıb. İtaliyanın "Atalanta" komandasından Odilon Kossunu (73) ikincidir.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda İngiltərənin "Nyukasl" komandasına uduzub - 1:6.
Son xəbərlər
10:29
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaqKomanda
10:24
Elnarə Ənsari: Bu günə qədər 920-dən çox həssas kateqoriyaya aid şəxsə xidmət göstərilibSosial müdafiə
10:20
Sename Kofi Aqbocinu: Müasir texnologiyalar müstəmləkəçilik mövzusunu qlobal səviyyəyə çıxarırXarici siyasət
10:19
"Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olubHadisə
10:16
Azərbaycan millisi bu gün Rusiya yığması ilə üz-üzə gələcəkFutbol
10:12
"Mərkəzi Klinika" sığortaçı seçirMaliyyə
10:09
Sabahdan direktorların işə qəbulu üzrə müsahibələrə başlanılırElm və təhsil
10:08
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilirKomanda
10:05
Foto