İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi ÇL-də ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur

    Futbol
    • 19 fevral, 2026
    • 10:05
    Qarabağın müdafiəçisi ÇL-də ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi Kevin Medina UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) əsas mərhələsində oyun zamanı rəqiblərindən ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur.

    "Report" xəbər verir ki, 32 yaşlı kolumbiyalı müdafiəçi Liqa və əsas mərhələdə 68 dəfə buna nail olub.

    İlk sırada İspaniyanın "Atletik" klubundan Aytor Parades (77) yer alıb. İtaliyanın "Atalanta" komandasından Odilon Kossunu (73) ikincidir.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda İngiltərənin "Nyukasl" komandasına uduzub - 1:6.

    Kevin Medina Qarabağ klubu UEFA Çempionlar Liqası Pley-off mərhələsi

    Son xəbərlər

    10:29

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq

    Komanda
    10:24

    Elnarə Ənsari: Bu günə qədər 920-dən çox həssas kateqoriyaya aid şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    10:20

    Sename Kofi Aqbocinu: Müasir texnologiyalar müstəmləkəçilik mövzusunu qlobal səviyyəyə çıxarır

    Xarici siyasət
    10:19

    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub

    Hadisə
    10:16

    Azərbaycan millisi bu gün Rusiya yığması ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    10:12

    "Mərkəzi Klinika" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    10:09

    Sabahdan direktorların işə qəbulu üzrə müsahibələrə başlanılır

    Elm və təhsil
    10:08

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    10:05
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq qastronomiya xəritəsində mövqeyini gücləndirir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti