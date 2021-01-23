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Проходящий лечение в США азербайджанский министр переведен в другую больницу 

Проходящий лечение в США азербайджанский министр переведен в другую больницу  Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, у которого возникли проблемы со здоровьем, в настоящее время находится на лечении в одной из больниц США
Внутренняя политика
23 января 2021 г. 12:26
Проходящий лечение в США азербайджанский министр переведен в другую больницу 

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, у которого возникли проблемы со здоровьем, в настоящее время находится на лечении в одной из больниц США.

Как сообщает американское бюро Report, министр был первоначально помещен в пресвитерианскую больницу Вейл Корнелл в Нью-Йорке.

Однако лечение, проведенное в этой больнице, не дало результатов, состояние А.Рагимова еще более ухудшилось. По этой причине министр был переведен в другой госпиталь, где проходят лечение онкологические больные.

Представитель пресвитерианской больницы Вейл Корнелл подтвердил Report, что Рагимов проходил лечение в этом госпитале и был переведен в другую больницу.

Отметим, что Азад Рагимов родился в 1964 году в Баку. С 2006 года он занимает должность министра молодежи и спорта.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da müalicə olunan Azad Rəhimov başqa xəstəxanaya köçürülüb

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