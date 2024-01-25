Продюсер Тарана Самедова приговорена к 6 годам лишения свободы

В Баку вынесен приговор продюсеру Таране Самедовой и ее знакомому Расиму Гасанову, обвиняемым в вымогательстве путем угроз.

В Баку вынесен приговор продюсеру Таране Самедовой и ее знакомому Расиму Гасанову, обвиняемым в вымогательстве путем угроз.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабины Мамедзаде.

По решению суда, Тарана Самедова приговорена к 6, а Расим Гасанов - к 7 годам лишения свободы.

Таране Самедовой и Расиму Гасанову были предъявлены обвинения по статье 182.2.1 (вымогательство путем угроз группой лиц по предварительному сговору) УК АР, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.